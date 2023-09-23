Олимпийская чемпионка в составе сборной Бразилии погибла, упав с 17-го этажа

В Бразилии погибла олимпийская чемпионка в составе национальной команды страны Оливейра Валевска.
По данным Web Volei, центральная блокирующая упала с 17-го этажа многоквартирного дома в Сан-Паулу, а скорая помощь принимала безуспешные попытки реанимировать экс-спортсменку.
Полиция расследует дело и не исключает самоубийство.
Валевска в составе сборной Бразилии завоевала на Олимпиадах золотую (2008 год) и бронзовую (2000) медали. На чемпионате мира Оливейра стала серебряным призёром (2006).
источник: «Советский спорт»