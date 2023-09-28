Российский волейболист Ивлиев получил дисквалификацию на два года за допинг

Сегодня, 28 сентября, официальный сайт Международной федерации волейбола (FIVB) сообщает о том, что российский волейболист Максим Ивлиев получил дисквалификацию на два года за употребление запрещенных веществ.

Отмечается, что в его крови был найдет дегидрохлорметилтестостерон, известный под торговой маркой «Туринабол». Это анаболический стероид, который способствует увеличению мышечной массы, улучшает выносливость и другие физические показатели атлета.

Волейболист уже признал свою вину и согласился с наказанием. Срок дисквалификации спортсмена завершится 19 апреля 2025 года.

В минувшем сезоне 28-летний Ивлиев играл за клуб «Кузбасс» из Кемерово. Ранее он выступал за «Динамо» (Краснодар), «Кристалл» (Воронеж) и подмосковную «Искру».