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Российский волейболист Ивлиев получил дисквалификацию на два года за допинг

В прошлом сезоне он выступал за кемеровский «Кузбасс».
Российский волейболист Ивлиев получил дисквалификацию на два года за допинг
28 сентября 2023 09:02
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ВК "Тюмень"

Сегодня, 28 сентября, официальный сайт Международной федерации волейбола (FIVB) сообщает о том, что российский волейболист Максим Ивлиев получил дисквалификацию на два года за употребление запрещенных веществ.

Отмечается, что в его крови был найдет дегидрохлорметилтестостерон, известный под торговой маркой «Туринабол». Это анаболический стероид, который способствует увеличению мышечной массы, улучшает выносливость и другие физические показатели атлета.

Волейболист уже признал свою вину и согласился с наказанием. Срок дисквалификации спортсмена завершится 19 апреля 2025 года.

В минувшем сезоне 28-летний Ивлиев играл за клуб «Кузбасс» из Кемерово. Ранее он выступал за «Динамо» (Краснодар), «Кристалл» (Воронеж) и подмосковную «Искру».

источник: FIVB
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