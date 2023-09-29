Польша проведёт ЧМ-2027 по волейболу среди мужчин

Стала известна страна-хозяйка чемпионата мира по волейболу среди мужчин в 2027 году.
Как сообщает WorldofVolley, ей станет Польша. Об этом стало известно на втором европейском конгрессе спорта и туризма.
Объявили об этом Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и министр спорта и туризма Камилем Бортничуком.
Мужская сборная этого европейского государства за последние десять лет выиграла два чемпионата мира (2014 и 2018).
Ранее стало известно, что Польша претендует на проведение летней Олимпиады в 2036 году.
источник: World of Volley