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Польша проведёт ЧМ-2027 по волейболу среди мужчин

Страна претендует на проведение другого масштабного спортивного события.
29 сентября 2023 08:52
автор: Александр Поволоцкий

Стала известна страна-хозяйка чемпионата мира по волейболу среди мужчин в 2027 году.

Как сообщает WorldofVolley, ей станет Польша. Об этом стало известно на втором европейском конгрессе спорта и туризма.

Объявили об этом Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и министр спорта и туризма Камилем Бортничуком.

Мужская сборная этого европейского государства за последние десять лет выиграла два чемпионата мира (2014 и 2018).

Ранее стало известно, что Польша претендует на проведение летней Олимпиады в 2036 году.

источник: World of Volley
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