ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Стала известна дата проведения матча за Суперкубок России по волейболу у мужчин

Вечер 28 октября в Казани будет ознаменован топовым волейболом.
04 октября 2023 16:17
автор: Виталий Стопин

Волейбольные клубы казанского «Зенита» и московского «Динамо» сыграют в матче за Суперкубок России по волейболу. Встреча состоится 28 октября в рамках матча 3-го тура чемпионата России среди мужчин и пройдёт в Казани.

Действующими обладателями Суперкубка страны являются столичные динамовцы. В октябре 2022 года бело-голубые на своей площадке переиграли казанскую команду на тай-брейке в со счётом 3-2 (33:35, 25:23, 25:23, 20:25, 15:8).

Суперкубок России по волейболу проводится с 2008 года. Его первым обладателем стало московское «Динамо». Столичная команда выигрывала этот трофей четыре раза. Рекордсменом по числу побед в Суперкубке остаётся «Зенит-Казань». На счету команды из Татарстана восемь побед, а последняя была добыта в 2020 году.Также Суперкубок дважды покорялся волейболистам «Белогорья» (2013, 2013), один раз в турнире побеждал кемеровский «Кузбасс» (2019).

источник: «Советский спорт»
Московское «Динамо» начало новый сезон женской Суперлиги с победы над «Атомом-Курском»
Бело-голубые начали защиту титула.
01.10.2023 17:11
Волейбол
автор: Максим Скороходов
Польша проведёт ЧМ-2027 по волейболу среди мужчин
Страна претендует на проведение другого масштабного спортивного события.
29.09.2023 08:52
Волейбол
автор: Александр Поволоцкий
Российский волейболист Ивлиев получил дисквалификацию на два года за допинг
Российский волейболист Ивлиев получил дисквалификацию на два года за допинг
В прошлом сезоне он выступал за кемеровский «Кузбасс».
28.09.2023 09:02
Волейбол
автор: Виталий Овсянников
Олимпийская чемпионка в составе сборной Бразилии погибла, упав с 17-го этажа
Трагедия прошла в Сан-Паулу.
23.09.2023 19:48
Волейбол
автор: Максим Скороходов
«Ленинградка» и московское «Динамо» сыграют в финале Кубка Столетия
В российском волейболе 24 сентября определится обладатель первого трофея нового сезона.
23.09.2023 16:24
Волейбол
автор: Максим Скороходов
Сборная Польши во второй раз в истории стала чемпионом Европы по волейболу
В финале ЧЕ-2023 поляки обыграли итальянцев.
17.09.2023 08:16
Волейбол
автор: Денис Владимиров
Сборная Словении заняла третье место на чемпионате мира по волейболу
В борьбе за призовое место словенцы одолели французских волейболистов.
16.09.2023 21:25
Волейбол
автор: Глеб Шевяков
Сборная Италии стала финалистом чемпионата Европы по волейболу 
На стадии 1/2 финала турнира итальянцы оказались сильнее французских волейболистов. 
14.09.2023 23:56
Волейбол
автор: Глеб Шевяков
Сборная Польши вышла в финал чемпионата Европы по волейболу
Словения не смогла остановить фаворита.
14.09.2023 21:37
Волейбол
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.