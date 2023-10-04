Стала известна дата проведения матча за Суперкубок России по волейболу у мужчин

Волейбольные клубы казанского «Зенита» и московского «Динамо» сыграют в матче за Суперкубок России по волейболу. Встреча состоится 28 октября в рамках матча 3-го тура чемпионата России среди мужчин и пройдёт в Казани.

Действующими обладателями Суперкубка страны являются столичные динамовцы. В октябре 2022 года бело-голубые на своей площадке переиграли казанскую команду на тай-брейке в со счётом 3-2 (33:35, 25:23, 25:23, 20:25, 15:8).

Суперкубок России по волейболу проводится с 2008 года. Его первым обладателем стало московское «Динамо». Столичная команда выигрывала этот трофей четыре раза. Рекордсменом по числу побед в Суперкубке остаётся «Зенит-Казань». На счету команды из Татарстана восемь побед, а последняя была добыта в 2020 году.Также Суперкубок дважды покорялся волейболистам «Белогорья» (2013, 2013), один раз в турнире побеждал кемеровский «Кузбасс» (2019).