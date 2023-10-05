Российские пляжные волейболисты выступят на международном турнире впервые с 2022 года

Россияне Илья Лешуков, Олег Стояновский, Ольга Мотрич и Аделя Ахметова примут участие в новом турнире по пляжному волейболу — Кубке Европы. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Соревнования проведутся среди женских и мужских клубов под эгидой Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ). Лешуков и Стояновский будут представлять «Маров» из Баку (Азербайджан), а Мотрич и Ахметова сыграют за «Азеррэйл» из того же города.

Российские пляжные волейболисты впервые с весны прошлого года выступят в международных соревнованиях. В марте 2022 года они были отстранены от участия в турнирах.