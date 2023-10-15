Умер олимпийский чемпион по волейболу Олег Антропов

Стало известно, что сегодня, 15 октября, в возрасте 75 лет скончался олимпийский чемпион 1968 года в Мексике Олег Антропов. Об этом сообщает Латвийский музей спорта в соцсетях.

Антропов, родившийся в Казахстане, выступал за рижский «Радиотехник» с 1972 по 1978 годы, а затем являлся главным тренером этой команды. Он также возглавлял латвийскую команду «Озолниеки».

Добавим, что в конце восьмидесятых годов юношеская сборная СССР под руководством Антропова выиграла юношеские чемпионаты Европы и мира.