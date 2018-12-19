Югра претендует на проведение матчей чемпионата мира по волейболу в 2022 году

Волейбол 19 декабря 2018 14:02 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Спирин Дмитрий

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова направила министру спорта РФ Павлу Колобкову и президенту Всероссийской федерации волейбола Станиславу Шевченко обращение с просьбой о включении Югры в число регионов, в которых пройдут матчи чемпионата мира по волейболу в 2022 году.

В ноябре на конгрессе Международной федерации волейбола было объявлено о том, что чемпионат мира 2022 года пройдет в России. Сроки и место проведения соревнований будут определены в феврале 2019 года.

"Ханты-Мансийский автономный округ - Югра располагает опытом, инфраструктурой для проведения международных мероприятий, готов провести чемпионат мира по волейболу в 2022 году на достойном уровне", - написала Комарова в обращении.

С 2008 по 2014 год в Югре проводились матчи Мировой лиги по волейболу с участием сильнейших сборных мира.