Источник: Волейболист МГТУ покончил с собой из-за долгов

Волейбол 14 января 2019 10:53 Источник: Телеграм-канал «Мутко против» Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает Телеграм-канал "Мутко против".

23-летний волейболист Никита Марченко, выступавший за сборную МГТУ имени Баумана, выпал с 10 этажа общежития на Госпитальной набережной.

Отмечается, что следователи нашли в его телефоне сообщение, в котором он рассказал, что влез в долги из-за ставок.

"Все началось после победы сборной России над Испанией. Я сильно напился и добавил к этому травки. Было очень плохо.

На следующий день я в полупьяном состоянии подворачиваю голеностоп. Думал, что это несерьезно, потому что подворачивался я часто.

Дальше началось самое страшное. Где-то подслушал, что-то услышал про ставки. Кто кому сольет, как играть будут. С этого все началось. Поставил небольшие деньги, проиграл. Поставил еще, в надежде отыграться. Были победы и поражения. На игры со своим участием не ставил, потому что знал, чем это чревато профессиональному спортсмену. Проиграл немного, дальше не стал увлекаться.

Потом появляется Кира. "Займи денег подруге, потом есть стопроцентный вариант поднять денег, типа договорняк". Не верил, убедила. В общей сложности отдал ей 52 тысячи.

А дальше я без денег. Скоро свадьба, зарплаты нет. Вот тут и началось. Стал брать кредиты. И начал ставить. Ставил постоянно в надежде поднять денег и закрыть долги. Не буду вдаваться в подробности, в двух словах проиграл все.

Поэтому сейчас я на краю, скорее всего, вы меня больше не увидите.

Устал от всего. Зарплату, которую обещали, не платят, должны больше миллиона. Эти деньги решили бы все проблемы, но руководство клуба любит обманывать и воровать. Я так больше не могу. Слабость духа? Да. Но это бесчеловечное отношение меня убило.

Простите меня все. Мои родители, жена, родственники. Больше нет сил терпеть", – написал Марченко в записке.