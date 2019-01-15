Автобус «Зенита-Казани» попал в ДТП в Анкаре - Советский спорт
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Волейбол15 января 2019 14:11Источник: HurriyetАвтор: Липкин Антон

Автобус «Зенита-Казани» попал в ДТП в Анкаре

В результате инцидента ни один волейболист не пострадал.

Автобус «Зенита-Казани» попал в ДТП в Анкаре, куда российская команда прилетела на матч группового этапа Лиги чемпионов с «Халкбанком», сообщает Hurriyet.

Виновником инцидента стал пьяный водитель, который врезался в автобус и полицейскую машину. После того, как его доставили в больницу, он попытался сбежать, но был задержан.

Автобус «Зенита-Казани» получил незначительные повреждения. При этом все игроки избежали травм, но оставшиеся 500 метров до отеля волейболистам пришлось преодолеть пешком.

Напомним, накануне «Зенит-Казань» вылетел в Анкару из Санкт-Петербурга, где 13 января проводил матч суперлиги с «Динамо» (3-0).

Матч «Халкбанк» – «Зенит-Казань» пройдет 16 января. Начало – 17:30 (мск).

#вк зенит-казань#вк халкбанк
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