Волейбол 15 января 2019 14:11 Источник: Hurriyet Автор: Липкин Антон

В результате инцидента ни один волейболист не пострадал.

Автобус «Зенита-Казани» попал в ДТП в Анкаре, куда российская команда прилетела на матч группового этапа Лиги чемпионов с «Халкбанком», сообщает Hurriyet.

Виновником инцидента стал пьяный водитель, который врезался в автобус и полицейскую машину. После того, как его доставили в больницу, он попытался сбежать, но был задержан.

Автобус «Зенита-Казани» получил незначительные повреждения. При этом все игроки избежали травм, но оставшиеся 500 метров до отеля волейболистам пришлось преодолеть пешком.

Напомним, накануне «Зенит-Казань» вылетел в Анкару из Санкт-Петербурга, где 13 января проводил матч суперлиги с «Динамо» (3-0).

Матч «Халкбанк» – «Зенит-Казань» пройдет 16 января. Начало – 17:30 (мск).