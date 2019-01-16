Александр Яременко: На первом этапе ЧЕ по волейболу «сюрприз» может преподнести только сборная России - Советский спорт
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Волейбол16 января 2019 23:55Источник: ТАСС

Александр Яременко: На первом этапе ЧЕ по волейболу «сюрприз» может преподнести только сборная России

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко заявил, что реальная борьба на чемпионате Европы 2019 года среди мужских команд начнется со стадии 1/4 финала.

- Учитывая состав нашей группы, на первом этапе «сюрприз» может преподнести только сборная России. Смотреть будет интересно на соперников по следующей стадии из группы А. Должен сказать, что чемпионат Европы обычно начинается со стадии 1/4 финала, когда встречаешь сильного соперника, где нам практически гарантирована одна из сильнейших трех команд: Италия, Франция, Болгария, - приводит слова Яременко ТАСС.

Напомним, что жеребьевка финальной стадии турнира прошла в среду, 16 января, в Брюсселе. Российская команда попала в группу C вместе со сборными Белоруссии, Македонии, Словении, Турции и Финляндии.

Чемпионат Европы по волейболу пройдет 13-29 сентября в Бельгии, Нидерландах, Словении и Франции.

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