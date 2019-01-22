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Волейбол22 января 2019 16:26Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Гранкин подписал контракт с «Берлином»

Российский волейболист Сергей Гранкин 10 января по обоюдному согласию сторон расторг контракт с московским «Динамо», за который выступал 11 сезонов.

Агент волейболиста Владимир Касторнов сообщил, что олимпийский чемпион 2012 год подписал контракт с немецким «Берлином».

«Сергей Гранкин продолжит карьеру в немецком клубе «Берлин». Контракт рассчитан до конца сезона. Трансфер оформлен, что дает возможность Сергею сыграть за новую команду уже в ближайшем матче», - написал агент в твиттере.

В составе «Динамо» Гранкин становился обладателем золотых медалей чемпионата и Кубка России, а также побеждал в Кубке CEV.

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