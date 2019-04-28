Российские «пляжники» выиграли этап Мирового тура в Китае - Советский спорт
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28 апреля 2019 09:27Волейбол

Российские «пляжники» выиграли этап Мирового тура в Китае

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стали победителями этапа Мирового тура по пляжному волейболу.

В финале соревнований Красильников и Стояновский переиграли испанскую пару Пабло Эррера / Адриан Гавира со счетом 2-0 (21:19, 21:13).

Бронзовыми призерами стали представители Катара Шериф Юунуссе и Ахмед Тиджан.

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