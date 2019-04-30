Волейболистки московского «Динамо» в четвертый раз подряд выиграли чемпионат России

Таким образом, «Динамо» выиграло серию со счетом 3-0 и в седьмой раз стала чемпионом России.
Ранее волейболистки «Динамо» выигрывали титул в 2006, 2007, 2009, 2016, 2017 и 2018 годах.
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