Кошелева продолжит карьеру в одном из китайских клубов - Советский спорт
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13 мая 2019 15:29ВолейболСметанникова Дарья

Кошелева продолжит карьеру в одном из китайских клубов

В прошлом сезоне российская волейболистка выступала за бразильский «Рио-де-Жанейро» и итальянский «Скандиччи».

Волейболистка сборной России Татьяна Кошелева перейдет в один из китайских клубов. Об этом сообщил агент спортсменки Боян Симурина.

«В следующем году Татьяна будет играть в одном из китайских клубов, оттуда есть несколько предложений. Нужно только определиться с командой. Из России не было адекватного предложения. Я разговаривал с Татьяной, и она не изъявила желания возвращаться в российский чемпионат и захотела продолжить карьеру за рубежом», - цитирует агента ТАСС.

30-летняя Кошелева является трехкратной чемпионкой России, чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.

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