Россиянин Тарасов продолжит карьеру во французском клубе по совету Алекно

Доигровщик Вячеслав Тарасов будет выступать за французский клуб «Араго де Сет». Об этом сообщает L'Equipe.
По информации издания, Тарасов принял решение перейти во французский клуб по совету главного тренера сборной России Владимира Алекно.
Напомним, что «Ярославич» по итогам прошедшего сезона покинул элитный дивизион чемпионата России.
«Араго де Сет» в завершившемся сезона чемпионата Франции занял предпоследнее, 12-е место, набрав 17 очков после 24 матчей.
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