Россиянин Тарасов продолжит карьеру во французском клубе по совету Алекно - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 мая 2019 12:10ВолейболСметанникова Дарья

Россиянин Тарасов продолжит карьеру во французском клубе по совету Алекно

Последним клубом 31-летнего российского волейболиста был ярославский «Ярославич».

Доигровщик Вячеслав Тарасов будет выступать за французский клуб «Араго де Сет». Об этом сообщает L'Equipe.

По информации издания, Тарасов принял решение перейти во французский клуб по совету главного тренера сборной России Владимира Алекно.

Напомним, что «Ярославич» по итогам прошедшего сезона покинул элитный дивизион чемпионата России.

«Араго де Сет» в завершившемся сезона чемпионата Франции занял предпоследнее, 12-е место, набрав 17 очков после 24 матчей.

28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
14/05 11:45Футбол
«В коме или нет?» С выпавшим из окна свидетелем по делу Кокорина вышла путаницаКак только СМИ растиражировали сообщения о падении девушки из окна в Праге, в инстаграм Екатерины Бобковой посыпались сообщения со словами поддержки. Позже они сменились призывами… подать на журналистов в суд.
13/05 20:56Хоккей
Овечкин! Ты что-нибудь умеешь? И зачем ты сбрил бороду?Нашему автору не понравилось, что Овечкин не забил ни разу за три игры, и он накатал провокационную колонку, в которой сравнил игру Александра Овечкина в НХЛ и за сборную. И пришел к неутешительным выводам.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
14/05 10:00Футбол
Так кто и в каких еврокубках представит Англию?В АПЛ сезон завершен, в других европейских топ-лигах осталось провести один-два тура. Рассказываем о всех актуальных до сих пор интригах.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
13/05 07:00Хоккей
Сегодня – первый крутой матч российской дримтим на ЧМ-2019: подвинутся ли чехи?В нашей группе сегодня скрытый финал: скорее всего именно игра Россия – Чехия определит победителя в группе Б. Что еще смотреть сегодня?
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
13/05 14:09Футбол
Семак зажигает файер, Боярский унижает «Спартак», а Кокорин все потерял! Анонс ССФВо вторник, 14 мая появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.
13/05 22:29Хоккей
Овечкин и очки. У главной звезды чемпионата мира их пока нольЗа три стартовых матчах чемпионата лидер сборной России Александр Овечкин очками за результативность не разжился. Притом что наши одержали три победы подряд.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
13/05 21:40Футбол
Андрей Пятницкий: Фернандо в роли «десятки» – хорошая задумкаБывший полузащитник «Спартака» поделился мнением об игре бразильского опорного полузащитника красно-белых на позиции под нападающими.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
03/05 21:25ММА
Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
14/05 08:00Футбол
Евгений Ловчев: Семак – самый одаренный тренер нового поколенияОбозреватель «Советского спорта» – о чемпионстве «Зенита», чистке в «Спартаке», успехе «Краснодара» и скрытом герое Тулы Гураме Аджоеве.
13/05 21:08Футбол
«Сектанты» мешают «Спартаку» больше, чем слабое руководство ФедунаМногих этот текст возмутит, но постоянный негатив болельщиков красно-белых, недовольных руководством, тренером, игроками и всем на свете, нашего автора уже достал! И не только его…
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
Новости
12:14 Футбол Леонид Федун прибыл на совет директоров «Спартака»
12:10 Волейбол Россиянин Тарасов продолжит карьеру во французском клубе по совету Алекно
12:00 Футбол Денис Глушаков: Сказали Измайлову, что нас не устраивает Каррера
11:57 Футбол Патрис Эвра: История «Манчестер Юнайтед» просто рухнула с приходом Санчеса
11:46 Футбол Сергей Шнуров: Решение по Кокорину и Мамаеву принято неспроста
11:40 Хоккей Виталий Давыдов: Овечкин – машина, которая обязательно поедет в плей-офф
11:34 Футбол Опубликована переписка Глушакова о том, как он сливал Карреру
11:32 Футбол Чешская полиция рассказал об обстоятельствах падения с балкона Бобковой
11:25 Футбол Дмитрий Пятибратов: Уверен, что работа над усилением «Сочи» уже ведется
11:11 Футбол Сальваторе Боккетти: На тренировках Кононова пытаемся играть низом и сохранять мяч
11:08 Футбол Валерий Гладилин: Для «Спартака» нет никакой разницы, четвертое место или пятое
10:57 Футбол Денис Попов: ЦСКА вполне по силам завоевать медали и попасть в Лигу чемпионов
10:52 Футбол Младен Кашчелан: Никто не ожидал, что «Тамбов» пробьется в РПЛ
10:51 Футбол СМИ: «ПСЖ» хочет заполучить трех игроков «Реала», от которых отказался Зидан
10:44 Футбол Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм» на правах аренды
10:36 Футбол Де Росси покинет «Рому» по окончании сезона (видео)
10:32 Футбол Дзюба признан лучшим игроком 28-го тура РПЛ
10:32 Футбол Сальваторе Боккетти: Лично я очень благодарен Измайлову и Родионову
10:29 ММА 51-летний мексиканский рестлер умер во время поединка (видео)
10:25 Хоккей Трой Стечер: Атмосфера на матче со Словакией была невероятная, хотя и враждебная
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика