Волейболисты «Зенита» Спиридонов и Алексеев перешли в «Урал»

Волейболисты казанского «Зенита» Алексей Спиридонов и Никита Алексеев стали игроками «Урала».
О том, что спортсмены поведут следующий сезон в команде из Уфы сообщил агент Дмитрий Резванов, передает ТАСС.
Отметим, что Спиридонов и Алексеев уже выступали в составе «Урала».
В завершившемся сезоне 30-летний Спиридонов провел 12 матчей в чемпионате России и пять в Лиге чемпионов. 26-летний Алексеев сыграл 27 матчей в чемпионате и девять в Лиге чемпионов.
Напомним, что казанский «Зенит» дошел до финала чемпионата России и Лиги чемпионов, где проиграл «Кузбассу» и «Лубе Чивитанова» соответственно.
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