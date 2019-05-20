Волейболисты «Зенита» Спиридонов и Алексеев перешли в «Урал» Об этом сообщил агент спортсменов Дмитрий Резванов.

Волейболисты казанского «Зенита» Алексей Спиридонов и Никита Алексеев стали игроками «Урала».

О том, что спортсмены поведут следующий сезон в команде из Уфы сообщил агент Дмитрий Резванов, передает ТАСС.

Отметим, что Спиридонов и Алексеев уже выступали в составе «Урала».

В завершившемся сезоне 30-летний Спиридонов провел 12 матчей в чемпионате России и пять в Лиге чемпионов. 26-летний Алексеев сыграл 27 матчей в чемпионате и девять в Лиге чемпионов.

Напомним, что казанский «Зенит» дошел до финала чемпионата России и Лиги чемпионов, где проиграл «Кузбассу» и «Лубе Чивитанова» соответственно.