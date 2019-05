Российские волейболистки выиграли у Китая в матче Лиги наций

Встреча прошла на арене «Жиназио Нильсон Нельсон» в Бразилии и завершилась со счетом 3:1 (22:25, 25:16, 16:25, 23:25) в пользу российской команды.

Самой результативной в составе сборной России стала Татьяна Юринская, записавшая на свой счет 17 очков.

Напомним, что в стартовой игре Лиги наций сборная России уступила команде Доминиканской Республики со счетом 1:3 (21:25, 25:22, 18:25, 26:28).

В следующем матче российские волейболистки сыграют с командой Бразилии. Встреча состоится в пятницу, 24 мая, и начнется в 2:00 по московскому времени.

Напомним, что в финальный этап турнира, который пройдет в Нанкине с 3 по 7 июля, выходят шесть лучших команд.

Отметим, что действующим победителем Лиги наций является сборная США.

In Brasilia, the Russians @RusVolleyTeam 🇷🇺 reached their first victory at #VNLWomen beating China 🇨🇳 3-1 (25-22, 16-25, 25-16, 25-23).

Match stats here: https://t.co/GqTgJivUaG

Watch #VNL live 👉https://t.co/ET3XxjFmUN#BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/SLTAPTBDnz