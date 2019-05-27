Стала известна итоговая заявка сборной России на Лигу наций - Советский спорт
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27 мая 2019 10:51ВолейболСметанникова Дарья

Стала известна итоговая заявка сборной России на Лигу наций

Заявка опубликована на официальном сайте Международного федерации волейбола.

Обнародована итоговая заявка мужской сборной России на Лигу наций. Отметим, что в состав не попал связующий Сергей Гранкин, который ранее был в расширенном списке.

Заявка сборной России на Лигу наций:

Связующие: Павел Панков («Зенит» Санкт-Петербург), Дмитрий Ковалев («Урал»), Роман Порошин («Белогорье»), Игорь Кобзарь («Кузбасс»).

Диагональные: Денис Земченок («Белогорье»), Виктор Полетаев («Кузбасс»), Максим Михайлов («Зенит-Казань»), Романас Шкулявичус («Динамо»).

Доигровщики: Антон Карпухов, Ярослав Подлесных (оба — «Кузбасс»), Дмитрий Волков, Егор Клюка (оба — «Факел»), Антон Семышев («Белогорье»), Федор Воронков («Нова»), Кирилл Урсов («Газпром-Югра»).

Блокирующие: Илья Власов (Динамо»), Иван Яковлев («Факел»), Игорь Филиппов («Урал»), Алексей Сафонов («Зенит» Санкт-Петербург), Ильяс Куркаев («Локомотив»), Инал Тавасиев («Кузбасс»), Алексей Самойленко («Зенит-Казань»).

Либеро: Евгений Баранов («Динамо»), Роман Мартынюк «Локомотив»), Валентин Голубев («Белогорье»).

Напомним, что сборная России на первом этапе Лиги наций сыграет с Францией (31 мая), Японией (1 июня) и Сербией (2 июня).

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