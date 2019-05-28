Стали известны восемь городов России, в которых пройдет чемпионат мира

Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа примут матчи чемпионата мира по волейболу 2022 года среди мужских команд. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Международную федерацию волейбола (FIVB).
Оставшиеся два города будут объявлены в течение следующего года.
Чемпионат мира-2022 пройдет с 26 августа по 11 сентября. В турнире примут участие 24 сборные.
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