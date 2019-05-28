Стали известны восемь городов России, в которых пройдет чемпионат мира В России в 2022 году пройдет чемпионат мира по волейболу среди мужских команд.

Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа примут матчи чемпионата мира по волейболу 2022 года среди мужских команд. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Международную федерацию волейбола (FIVB).

Оставшиеся два города будут объявлены в течение следующего года.

Чемпионат мира-2022 пройдет с 26 августа по 11 сентября. В турнире примут участие 24 сборные.