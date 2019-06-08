Российские волейболисты обыграли США на арене «Салавата» - Советский спорт
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08 июня 2019 19:51ВолейболКоноплев Александр

Российские волейболисты обыграли США на арене «Салавата»

Встреча прошла в Уфе.

В матче второго тура предварительного раунда Лиги наций мужская сборная России обыграла США – 3-0 (25:22, 25:19, 25:15). Матч длился час 21 минуту.

Лучшим на площадке был Виктор Полетаев, набравший 19 очков.

Для россиян это четвертая победа подряд в четырех матчах. Ранее сборная России оказалась сильнее Японии (3-1), Сербии (3-2) и Португалии (3-0).

В следующем матче Россия сыграет Италией. Встреча пройдет 9 июня на «Уфа-Арене», где проводит домашние матчи «Салават Юлаев».

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