Российские волейболисты обыграли США на арене «Салавата»

В матче второго тура предварительного раунда Лиги наций мужская сборная России обыграла США – 3-0 (25:22, 25:19, 25:15). Матч длился час 21 минуту.
Лучшим на площадке был Виктор Полетаев, набравший 19 очков.
Для россиян это четвертая победа подряд в четырех матчах. Ранее сборная России оказалась сильнее Японии (3-1), Сербии (3-2) и Португалии (3-0).
В следующем матче Россия сыграет Италией. Встреча пройдет 9 июня на «Уфа-Арене», где проводит домашние матчи «Салават Юлаев».
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