Россия победила Аргентину на тай-брейке в Лиге наций Самым результативным в сборной России стал Филиппов.

Мужская сборная России по волейболу нанесла поражение Аргентине (3-2) во втором матче пятой недели Лиги наций в Брисбене.

Самым результативным в составе российской команды стал центральный блокирующий Игорь Филиппов, набравший 17 очков. 15 очков принес команде диагональный Денис Земченок.

Сборная России одержала 11 победу и остается на третьем месте в турнирной таблице, отставая на два очка от Бразилии и Ирана.

В своем заключительном матче пятой недели Россия сыграет в воскресенье с Китаем.

Брисбен (Австралия)

Лига наций

Мужчины

5-я неделя

2-й тур

Аргентина – Россия – 2:3 (19:25, 25:22, 18:25, 25:21, 11:15)

Россия: Филиппов (17), Земченок (15), Воронков (14), Подлесных (12), Куркаев (12), Кобзарь (6), Ковалев (1).