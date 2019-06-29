Россия победила Аргентину на тай-брейке в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу нанесла поражение Аргентине (3-2) во втором матче пятой недели Лиги наций в Брисбене.
Самым результативным в составе российской команды стал центральный блокирующий Игорь Филиппов, набравший 17 очков. 15 очков принес команде диагональный Денис Земченок.
Сборная России одержала 11 победу и остается на третьем месте в турнирной таблице, отставая на два очка от Бразилии и Ирана.
В своем заключительном матче пятой недели Россия сыграет в воскресенье с Китаем.
Брисбен (Австралия)
Лига наций
Мужчины
5-я неделя
2-й тур
Аргентина – Россия – 2:3 (19:25, 25:22, 18:25, 25:21, 11:15)
Россия: Филиппов (17), Земченок (15), Воронков (14), Подлесных (12), Куркаев (12), Кобзарь (6), Ковалев (1).
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