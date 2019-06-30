Волейболисты сборной России переиграли команду Китая в Лиге наций - Советский спорт
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30 июня 2019 08:47Волейбол

Волейболисты сборной России переиграли команду Китая в Лиге наций

Мужская сборная России в третьем матче пятого этапа волейбольной Лиги наций обыграла команду Китая со счетом 3:0 (25:23, 25:23, 28:26).

В составе российской команды 12 очков набрал Игорь Филиппов, 10 очков на счету Федора Воронкова.

Напомним, что сборная России, одержавшая 12-ю победу в 15 встречах, дострочно завоевала право сыграть в «Финале шести» Лиги наций, который пройдет 10-14 июля в США.

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