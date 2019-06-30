Волейболисты сборной России переиграли команду Китая в Лиге наций

В составе российской команды 12 очков набрал Игорь Филиппов, 10 очков на счету Федора Воронкова.
Напомним, что сборная России, одержавшая 12-ю победу в 15 встречах, дострочно завоевала право сыграть в «Финале шести» Лиги наций, который пройдет 10-14 июля в США.
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