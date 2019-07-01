Макрогузова и Холомина уступили аргентинкам во втором туре чемпионата мира

На старте соревнований девушки одержали победу над китаянками Линь Мэймэй и Цзэн Цзиньцзинь со счётом 2:0 (21:15, 21:11), а в пятницу они проиграли чешкам Барборе Херманновой и Маркете Слуковой в матче второго раунда плей-офф со счетом 1-2 (18:21, 21:18, 6:15).
2 июля Макрогузову и Холомину ожидает игра с американской парой Росс/Хьюз.
Пары, которые займут два первых места в группе, а также четыре лучшие дуэта их тех, кто станет третьими, выйдут в 1/16 финала. Остальные восемь команд, занявшие третьи места в группе, сыграют за право продолжить борьбу на турнире.
Чемпионат мира завершится 7 июля. Его призовой фонд составляет один миллион долларов.
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