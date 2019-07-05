Моисеева и Сырцева вышли в плей-офф этапа на Мировом туре по пляжному волейболу в Китае Теперь девушки встретятся с представительницами Тайвани.

Россиянки Александра Моисеева и Екатерина Сырцева одержали победу над китаянками Бай Бин/Лвэнь Юань со счетом 2-0 (21:11, 21:18) и японками Саяку Мицоэ/Судзуки Хасимото - 2-0 (26:24, 21:16) и вышли в плей-офф.

Девушки заняли первое место в группе D. 6 июля их ожидает игра с Ко Най-Хан/Лю Пи-Син (Тайвань).