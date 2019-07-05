Макрогузова и Холомина не смогли выйти в полуфинал ЧМ по пляжному волейболу Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина уступили австралийкам Талики Клэнси и Мариафе Артачо в четвертьфинале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге (Германия) со счётом 2:0 (24:22, 21:14).

Так россиянки завершили свое выступление на турнире.

Клэнси и Артачо ожидает в полуфинале матч или с представительницами США Сарой Хьюз и Саммер Росс, или с их соотечественницами Александрой Клинеман и Эйприл Росс.

Напомним, что в 1/8 финала наши девушки выиграли у бразильских волейболисток со счетом 22:20, 18:21, 22:20.