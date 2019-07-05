Макрогузова и Холомина не смогли выйти в полуфинал ЧМ по пляжному волейболу

Так россиянки завершили свое выступление на турнире.
Клэнси и Артачо ожидает в полуфинале матч или с представительницами США Сарой Хьюз и Саммер Росс, или с их соотечественницами Александрой Клинеман и Эйприл Росс.
Напомним, что в 1/8 финала наши девушки выиграли у бразильских волейболисток со счетом 22:20, 18:21, 22:20.
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