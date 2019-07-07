Российские «пляжники» впервые стали чемпионами мира

Счет матч – 19:21, 21:17, 15:11 в пользу россиян.
Благодаря этой победе Стояновский и Красильников завоевали олимпийские лицензии. Это первая победа россиян в истории чемпионатов мира по пляжному волейболу. До этого лучшим результатом было второе место Дмитрия Барсука и Игоря Колодинского на чемпионате мира-2007.
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