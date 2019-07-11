«Пляжники» Лямин и Мыськив вышли в 1/8 финала этапа Мирового тура - Советский спорт
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11 июля 2019 17:36ВолейболБратищева Полина

«Пляжники» Лямин и Мыськив вышли в 1/8 финала этапа Мирового тура

Россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив вышли во второй раунд плей-офф этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Гштаде (Швейцария).

Спортсмены одержали победу над дуэтом из Чили (Марко Гримальт/Эстебан Гримальт) со счетом 2-1 (26:24, 19:21, 15:9).

Следующий матч за выход в ¼ финала состоится с бразильцами Эвандро и Бруно Шмидтом.

Также сегодня в стартовом раунде плей-офф сыграют Илья Лешуков/Константин Семёнов и чемпионы мира Вячеслав Красильников/Олег Стояновский.

12 июля в первом круге плей-офф пройдут игры женских пар. Надежда Макрогузова/Светлана Холомина и Евгения Уколова/Екатерина Бирлова. Ксения Дабижа и Дарья Рудых, потерпевшие два поражения на групповом этапе, выбыли из борьбы за награды.

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