«Пляжники» Лямин и Мыськив вышли в 1/8 финала этапа Мирового тура

«Жадному человеку один путь – в «Спартак». Что думают фанаты «Локо» о Гилерме «Советский спорт» собрал мнения болельщиков «Спартака» и «Локомотива» о вратаре Маринато Гилерме, который грозит железнодорожникам уходом в стан красно-белых, если клуб не улучшит предложение по новому контракту.

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.

Сотня Forbes: Месси – четвертый, на его зарплату можно купить «Спартак» Журнал Forbes составил рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд мира. В десятке богачей оказались и спортсмены.

Дружит со Знарком и открывает таланты. Досье на нового тренера сборной Он добивался успеха с «Локомотивом» и подготовил тройку для МЧМ.

В НХЛ тренеров-варягов к рулю не подпускают – и правильно делают В новом сезоне КХЛ во главе четырех команд будут североамериканцы.

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.

Определять чемпиона России в плей-офф: реально ли это Президент премьер-лиги Сергей Прядкин ушел от прямого ответа на вопрос, как в будущем увеличат количество матчей в РПЛ. Однако среди возможных вариантов был упомянут плей-офф. И это вовсе не утопия для России, если внимательно изучить мировую практику.

Россия идет на рекорд. В НХЛ могут выступить полсотни наших игроков В двух последних регулярных сезонах в НХЛ засветилось по 39 россиян, в том числе – по пять вратарей.

Ноу криминалити, или Мутко возвращается Главный редактор «Советского спорта» поясняет, что стоит за решением о снятии «бана» с Мутко.

Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 века Карен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.

Джокеры «Барыса» и экс-партнер Панарина. Легионеры-дебютанты КХЛ Чемпионы мира и крепкие игроки из-за океана – кем усилились клубы КХЛ в межсезонье.

КХЛ представила календарь сезона-2019/20: ЦСКА и СКА сыграют шесть раз Новый чемпионат начнется 1 сентября.

Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения! Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера.