РУСАДА дисквалифицировало волейболиста Мороза за нарушение антидопинговых правил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило на официальном сайте о дисквалификации бывшего волейболиста сборной России Павла Мороза.

«Всероссийская федерация волейбола на основании и во исполнение решения РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать спортсмена Мороза Павла на 18 месяцев за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 12 ноября 2018 года», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации.

дисквалифицировать спортсменку Панину Татьяну (велоспорт) на 6 месяцев за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 17 мая 2018 года.

Также РУСАДА объявило о дисквалификации на шесть месяцев 49-летней велосипедистки Татьяны Паниной, лыжника Сергея Корсакова - на четыре года, а баскетболиста «Енисея» Павла Метелева - на три месяца.