Россиянки обыграли сборную Китая на молодежном чемпионате мира - Советский спорт
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17 июля 2019 00:16ВолейболКоноплев Александр

Россиянки обыграли сборную Китая на молодежном чемпионате мира

Россиянки удачно начали турнир в Мексике.

В матче первого тура молодежного чемпионата мира U20 женская сборная России одолела Китай – 3-0 (25:15, 25:14, 25:23)

Лучшей в составе сборной России стала Оксана Якушина, набравшая 14 баллов (восемь в атаке, четыре на блоке, два на подаче).

В другом матче этой группы Италия в трех сетах переиграла Бразилию.

Отметим, что россиянки занимают седьмое место в мировом рейтинге, китаянки – восьмые.

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