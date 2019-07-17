Россиянки обыграли сборную Китая на молодежном чемпионате мира

В матче первого тура молодежного чемпионата мира U20 женская сборная России одолела Китай – 3-0 (25:15, 25:14, 25:23)
Лучшей в составе сборной России стала Оксана Якушина, набравшая 14 баллов (восемь в атаке, четыре на блоке, два на подаче).
В другом матче этой группы Италия в трех сетах переиграла Бразилию.
Отметим, что россиянки занимают седьмое место в мировом рейтинге, китаянки – восьмые.
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