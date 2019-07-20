Итальянки обыграли Россию в полуфинале юношеского чемпионата Европы - Советский спорт
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20 июля 2019 22:29ВолейболКоноплев Александр

Итальянки обыграли Россию в полуфинале юношеского чемпионата Европы

Успех был так близок.

Женская сборная России проиграла Италии в полуфинале чемпионата Европы U16 – 2-3 (25:21, 16:25, 25:13, 24:26, 11:15).

Лучшей на площадке стала Анна Федоровцева, набравшая 21 очко.

В матче за третье место россиянки сыграют со Словенией. Италия в финале встретится с Турцией.

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