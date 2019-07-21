Россиянки выиграли бронзу чемпионата Европы

В матче за бронзу чемпионата Европы U16 сборная России обыграла Словению – 3-1 (25:19, 18:25, 25:18, 25:14).
В полуфинале россиянки проиграли Италии.
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