Россиянки выиграли бронзу чемпионата Европы - Советский спорт
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21 июля 2019 20:04Волейбол

Россиянки выиграли бронзу чемпионата Европы

Завершили турнир победой.

В матче за бронзу чемпионата Европы U16 сборная России обыграла Словению – 3-1 (25:19, 18:25, 25:18, 25:14).

В полуфинале россиянки проиграли Италии.

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