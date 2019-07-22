Российские волейболистки выиграли бронзу молодежного ЧМ - Советский спорт
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22 июля 2019 23:25ВолейболКоноплев Александр

Российские волейболистки выиграли бронзу молодежного ЧМ

В Мексике разыграли медали.

Женская сборная России обыграла Турцию в матче за бронзу молодежного чемпионата мира. Счет встречи – 3-1 (25:22, 26:28, 25:19, 29:27).

Лучшей в составе победителей стала Юлия Бровкина, набравшая 21 очко.

В финале сборная Японии обыграла Италию – 3-2 (23:25, 21:25, 25:20, 25:19, 15:12).

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