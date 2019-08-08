Всероссийская федерация волейбола принесет извинения за жест тренера женской сборной Генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко заявил, что принесет официальные извинения за жест старшего тренера женской сборной России Серджио Бузато.

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- Мы все расстроены. И Бузато тоже. Мы принесем официальные извинения, но о санкциях к тренеру речи не хотим вести.

Факт, на который обратили внимание наши соперники, конечно, неприятный. Но Серджио 20 лет работает для российского волейбола, он был и остается интеллигентным парнем. Он уже объяснил, что не хотел никого обидеть, это было сделано на радостях и эмоциях - он показал, что сборная едет на Олимпиаду в Японию. Он сам не рад, что так его интерпретировали - он не пытался унизить команду соперника, - передает слова Яременко ТАСС.

Напомним, что после матча со сборной Южной Кореи (3-2), состоявшегося 4 августа, появилась фотография, на которой специалист растягивает пальцами веки, показывая узкие глаза.