Россияне обыграли Нигерию на молодежном чемпионате мира Сборная России U19 обыграла сборную Нигерии в трех сетах в матче группового этапа молодежного чемпионата мира – 25:15, 25:14, 25:17.

Новости СМИ2 Встреча продолжалась 62 минуты. Лучшим на площадке был нигериец Чинеду Паскаль Екечи, набравший 13 очков. Ранее россияне обыграли Доминикану (3-0) и Южную Корею (3-1).