Россияне обыграли Нигерию на молодежном чемпионате мира

Встреча продолжалась 62 минуты.
Лучшим на площадке был нигериец Чинеду Паскаль Екечи, набравший 13 очков.
Ранее россияне обыграли Доминикану (3-0) и Южную Корею (3-1).
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