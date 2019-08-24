Россияне обыграли Нигерию на молодежном чемпионате мира - Советский спорт
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24 августа 2019 19:38ВолейболКоноплев Александр

Россияне обыграли Нигерию на молодежном чемпионате мира

Сборная России U19 обыграла сборную Нигерии в трех сетах в матче группового этапа молодежного чемпионата мира – 25:15, 25:14, 25:17.

Встреча продолжалась 62 минуты.

Лучшим на площадке был нигериец Чинеду Паскаль Екечи, набравший 13 очков.

Ранее россияне обыграли Доминикану (3-0) и Южную Корею (3-1).

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