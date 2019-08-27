Полицейские путем шантажа изнасиловали российскую волейболистку Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Вопиющий инцидент произошел в Краснодарском крае. По информации источника, трое полицейских изнасиловали 17-летнюю волейболистку юношеской сборной России.

Согласно источнику, стражи порядка встретили спортсменку на одном из пляжей Анапы. Девушка занималась любовью с молодым человеком. Полицейские отпустили парня, после чего начали шантажировать девушку проблемами с отделом по делам несовершеннолетних.

Отмечается, что девушка испугалась, а через некоторое время двое полицейских накинулись на нее. При этом один из подозреваемых не участвовал в изнасиловании, но находился рядом.

После этого волейболистку отвезли в спортивно-оздоровительный комплекс «Волейград», где проходят сборы национальной команды. Волейболистка рассказала о случившемся тренеру, который вызвал полицию.

«Дело находится на контроле у начальника кубанского Главка, назначена проверка. Сотрудников полиции уволили из органов по отрицательным мотивам. В отношении их непосредственных руководителей решается вопрос об увольнении из органов внутренних дел», – сообщили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.