Россиянки одержали третью победу на чемпионате мира U18

В матче группового этапа чемпионата мира молодежная сборная России обыграла Таиланд со счетом 3-1 (22:25, 25:23, 25:9, 25:18).
Лучшей на площадке была Елизавета Кочурина, набравшая 17 очков.
Россиянки одержали третью победу на турнире. Ранее они обыграли Аргентину и Белоруссию (оба матча 3-0).
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