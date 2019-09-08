Россиянки одержали третью победу на чемпионате мира U18 - Советский спорт
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08 сентября 2019 23:10ВолейболКоноплев Александр

Россиянки одержали третью победу на чемпионате мира U18

Отдали первый сет на турнире.

В матче группового этапа чемпионата мира молодежная сборная России обыграла Таиланд со счетом 3-1 (22:25, 25:23, 25:9, 25:18).

Лучшей на площадке была Елизавета Кочурина, набравшая 17 очков.

Россиянки одержали третью победу на турнире. Ранее они обыграли Аргентину и Белоруссию (оба матча 3-0).

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