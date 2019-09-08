Россиянки одержали третью победу на чемпионате мира U18 Отдали первый сет на турнире.

Загрузка... В матче группового этапа чемпионата мира молодежная сборная России обыграла Таиланд со счетом 3-1 (22:25, 25:23, 25:9, 25:18). Лучшей на площадке была Елизавета Кочурина, набравшая 17 очков. Россиянки одержали третью победу на турнире. Ранее они обыграли Аргентину и Белоруссию (оба матча 3-0).