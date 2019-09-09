Россиянки в пяти сетах обыграли Румынию на чемпионате мира В матче группового этапа молодежного чемпионата мира сборная России обыграла Румынию – 25:7, 24:26, 22:25, 25:20, 15:13.

Загрузка... Самой результативной в составе сборной России стала Валерия Горбунова, набравшая 15 очков. Россиянки выиграли все четыре матча группового этапа чемпионата мира U18.