Россиянки в пяти сетах обыграли Румынию на чемпионате мира - Советский спорт
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09 сентября 2019 23:24ВолейболКоноплев Александр

Россиянки в пяти сетах обыграли Румынию на чемпионате мира

В матче группового этапа молодежного чемпионата мира сборная России обыграла Румынию – 25:7, 24:26, 22:25, 25:20, 15:13.

Самой результативной в составе сборной России стала Валерия Горбунова, набравшая 15 очков.

Россиянки выиграли все четыре матча группового этапа чемпионата мира U18.

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