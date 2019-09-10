Россиянки вышли в четвертьфинал чемпионата мира - Советский спорт
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10 сентября 2019 20:47ВолейболКоноплев Александр

Россиянки вышли в четвертьфинал чемпионата мира

В матче 1/8 финала женского чемпионата Европы U18 сборная России обыграла Болгарию – 25:17, 25:20, 15:25, 25:16.

19 очков в этой встрече набрала Елизавета Кочурина.

Россиянки в четвертьфинале чемпионата мира сыграют с Бразилией.

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