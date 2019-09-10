Россиянки вышли в четвертьфинал чемпионата мира В матче 1/8 финала женского чемпионата Европы U18 сборная России обыграла Болгарию – 25:17, 25:20, 15:25, 25:16.

Загрузка... 19 очков в этой встрече набрала Елизавета Кочурина. Россиянки в четвертьфинале чемпионата мира сыграют с Бразилией.