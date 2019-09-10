Россиянки вышли в четвертьфинал чемпионата мира

19 очков в этой встрече набрала Елизавета Кочурина.
Россиянки в четвертьфинале чемпионата мира сыграют с Бразилией.
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