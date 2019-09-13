Сборная России одержала победу над Белоруссией в матче чемпионата Европы - Советский спорт
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13 сентября 2019 23:36Волейбол

Сборная России одержала победу над Белоруссией в матче чемпионата Европы

Волейболисты сборной России обыграли команду Белоруссии в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы со счетом 3-1 (23:25, 25:17, 25:22, 25:10).

В составе российской команды самыми результативными стали Дмитрий Мусэрский и Виктор Полетаев, набравшие по 16 очков.

Напомним, что в первом туре российские волейболисты обыграли турецкую сборную со счетом 3-1.

Добавим, что в следующем туре сборная России 14 сентября сыграет против Северной Македонии, а команда Белоруссии днем позже встретятся с Финляндией.

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