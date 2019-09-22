Сборная России обыграла команду Сербии в матче Кубка мира Встреча прошла в Тояме (Япония).

Волейболистки сборной России нанесли поражение команде Сербии в матче 6-го тура группового этапа Кубка мира.

Поединок завершился со счетом 3-1 (25:16, 20:25, 25:23, 25:16).

Таким образом, национальная команда набрала 13 очков и вышла на третье место.

23 сентября сборная России встретится с командой Аргентины, а сербские волейболистки в тот же день сыграют со сборной Камеруна.