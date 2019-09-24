Бузато – после игры с Голландией: Хочу поблагодарить наших волейболисток. Это был сложный матч

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной России Серджио Бузато дал комментарий после победы над командой Нидерландов в матче Кубке мира по волейболу.
«Хочу поблагодарить наших волейболисток за победу. Это был очень сложный матч. Но именно такая ситуация ждет нас на Олимпиаде в Токио. Там будут сражаться за каждый мяч.
У нас нет выдающихся игроков в плане техники, поэтому мы должны играть с огромным желанием.
Думаю, следующий этап турнира станет еще сложнее. Нас ждут матчи со сборными США и Бразилии. Для нас важно получить опыт перед стартом Игр. Уверен, что в этих встречах мы сумеем добиться поставленной цели», – цитирует Бузато официальный сайт FIVB.
Таким образом, Россия одержала седьмую победу и закрепилась на третьем месте после Китая и США.
В следующем матче 27 сентября в Осаке Россия сыграет с США.
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