Бузато – после игры с Голландией: Хочу поблагодарить наших волейболисток. Это был сложный матч - Советский спорт
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24 сентября 2019 17:10ВолейболГичунцев Артур

Бузато – после игры с Голландией: Хочу поблагодарить наших волейболисток. Это был сложный матч

Национальная команда одержала 7-ю победу.

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной России Серджио Бузато дал комментарий после победы над командой Нидерландов в матче Кубке мира по волейболу.

«Хочу поблагодарить наших волейболисток за победу. Это был очень сложный матч. Но именно такая ситуация ждет нас на Олимпиаде в Токио. Там будут сражаться за каждый мяч.

У нас нет выдающихся игроков в плане техники, поэтому мы должны играть с огромным желанием.

Думаю, следующий этап турнира станет еще сложнее. Нас ждут матчи со сборными США и Бразилии. Для нас важно получить опыт перед стартом Игр. Уверен, что в этих встречах мы сумеем добиться поставленной цели», – цитирует Бузато официальный сайт FIVB.

Таким образом, Россия одержала седьмую победу и закрепилась на третьем месте после Китая и США.

В следующем матче 27 сентября в Осаке Россия сыграет с США.

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