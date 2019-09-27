Стал известен состав сборной России на Кубок мира среди мужчин - Советский спорт
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27 сентября 2019 16:34ВолейболГичунцев Артур

Стал известен состав сборной России на Кубок мира среди мужчин

Об этом сообщает пресс-служба ВФВ.

Тренерский штаб сборной России огласил заявку национальной команды на Кубок мира по волейболу среди мужчин.

Связующие: Дмитрий Ковалев, Сергей Гранкин.

Диагональные: Денис Земчёнок, Павел Круглов.

Блокирующие: Иван Яковлев, Игорь Филиппов, Илья Власов, Дмитрий Щербинин.

Доигровщики: Федор Воронков, Антон Семышев, Ярослав Подлесных, Антон Карпухов, Андрей Сурмачевский.

Либеро: Валентин Голубев, Евгений Андреев.

Напомним, турнир пройдет в Японии с 1 по 15 октября. В первом матче сборной России предстоит игра с командой Ирана.

Добавим, что в 2014 году турнир выиграли американские волейболисты.

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