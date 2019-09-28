Сербия сыграет со Словенией в финале чемпионата Европы В полуфинальном матче мужского чемпионата Европы сборная Сербии в пяти сетах обыграла Францию – 3-2 (23:25, 25:23, 25:21, 17:25, 15:7).

Команды провели на площадке два часа четыре минуты.

29 очков в этой встрече набрал доигровщик сборной Франции и казанского «Зенита» Эрвин Нгапет.

Сербы вышли в финал, где сыграют со Словенией. Французы поборются за бронзу с командой Польши.