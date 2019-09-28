Сербия сыграет со Словенией в финале чемпионата Европы

Команды провели на площадке два часа четыре минуты.
29 очков в этой встрече набрал доигровщик сборной Франции и казанского «Зенита» Эрвин Нгапет.
Сербы вышли в финал, где сыграют со Словенией. Французы поборются за бронзу с командой Польши.
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