Волейболистки сборной России проиграли Бразилии и заняли третье место на Кубке мира - Советский спорт
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29 сентября 2019 10:36Волейбол

Волейболистки сборной России проиграли Бразилии и заняли третье место на Кубке мира

Женская сборная России потерпела поражение от команды Бразилии в заключительном матче группового этапа Кубка мира по волейболу.

Встреча прошла в Осаке (Япония) на стадионе «Эдион Арена» и завершилась победой бразильянок со счетом 3-1 (28:26, 25:20, 21:25, 25:19).

Таким образом, сборная России, одержав на турнире восемь побед при трех поражениях, набрала 23 очка и заняла третье место в итоговой таблице.

Победу на Кубке мира досрочной одержала сборная Китая, которая позже в заключительном туре сыграет против команды Аргентины. На втором месте расположилась сборная США, ранее в заключительном туре обыгравшая команду Южной Кореи (3-1).

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