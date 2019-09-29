Серджио Бузато: Всегда приятно играть против сборной Бразилии Главный тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато прокомментировал поражение в матче Кубка мира против Бразилии (1-3).

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- Сегодня у меня сложилось хорошее впечатление о моей команде, потому что мы играли против одной из лучших сборных мира и одной из лучших школ в мире. Мы чувствуем, что когда идет длинный турнир, команда Бразилии всегда выигрывает, и это результат напряженной работы. Всегда приятно играть против сборной Бразилии, - приводит слова специалиста ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIVB.

Напомним, что сборная России, одержав на турнире восемь побед при трех поражениях, набрала 23 очка и заняла третье место в итоговой таблице. Победу на Кубке мира одержала сборная Китая, на втором месте расположилась команда США.