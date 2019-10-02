Сергей Гранкин – о матче с Канадой: Первый и второй сет мы провели неудачно В 2015 году главный трофей планеты выиграли волейболисты из Китая.

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Капитан сборной России Сергей Гранкин дал комментарий после победы над командой Канады в матче Кубка мира.

«Очень интересный матч. Первый и второй сет мы провели неудачно, однако, в третьей партии сборная России смогла улучшить положение за счет отличных подач и качественной игры в обороне. Думаю, благодаря этому фактору мы одержали победу

Считаю, что нам просто не хватило агрессии. Если бы мы ничего не поменяли после второй партии, то, скорее всего, потерпели поражение», – цитирует Гранкина официальный сайт FIVB.

4 октября сборная России сыграет против команды Австралии.

Добавим, что соревнования проходят в Японии и завершатся 15 октября.