Россия победила Италию на Кубке мира в Японии

Мужская сборная России по волейболу выиграла у Италии (3-1) в матче восьмого тура Кубка мира в Хиросиме.
Самым результативным в составе российской команды стал доигровщик Федор Воронков, который набрал 15 очков. У диагонального Дениса Земченка 14 очков.
Сборная России одержала четвертую победу и поднялась на пятое место в турнирной таблице.
В девятом туре 13 октября Россия сыграет в Хиросиме с Аргентиной, которая идет восьмой.
Хиросима (Япония)
Кубок мира
Мужчины
8-й тур
Италия – Россия – 1-3 (25:13, 25:27, 26:28, 12:25)
Россия: Воронков (15), Земченок (14), Семышев (13), Яковлев (10), Филиппов (10), Ковалев (5), Подлесных (1), Круглов (1).
Турнирное положение: 1. Бразилия – 24 очка. 2. Польша – 21. 3. США – 17 (7 игр). 4. Япония – 15 (7). 5. Россия – 12 . 6. Италия – 11. 7. Иран – 11. 8. Аргентина – 10…