Россия победила Италию на Кубке мира в Японии

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Мужская сборная России по волейболу выиграла у Италии (3-1) в матче восьмого тура Кубка мира в Хиросиме.

Самым результативным в составе российской команды стал доигровщик Федор Воронков, который набрал 15 очков. У диагонального Дениса Земченка 14 очков.

Сборная России одержала четвертую победу и поднялась на пятое место в турнирной таблице.

В девятом туре 13 октября Россия сыграет в Хиросиме с Аргентиной, которая идет восьмой.

Хиросима (Япония)

Кубок мира

Мужчины

8-й тур

Италия – Россия – 1-3 (25:13, 25:27, 26:28, 12:25)

Россия: Воронков (15), Земченок (14), Семышев (13), Яковлев (10), Филиппов (10), Ковалев (5), Подлесных (1), Круглов (1).

Турнирное положение: 1. Бразилия – 24 очка. 2. Польша – 21. 3. США – 17 (7 игр). 4. Япония – 15 (7). 5. Россия – 12 . 6. Италия – 11. 7. Иран – 11. 8. Аргентина – 10…