Российские волейболисты проиграли Аргентине в матче Кубка мира Мужская сборная России по волейболу проиграла команде Аргентины в матче Кубка мира в Японии со счетом 3-1 (25:23, 25:23, 21:25, 25:16).

Загрузка... В составе российской сборной 16 очков на счету Федора Воронкова. У аргентинцев 16 очков набрал Мартин Рамос. После этой игры сборная России, одержав четыре победы в девяти встречах, с 12 очками расположилась на шестой строчке в турнирной таблице. В следующей игре российская команда 14 октября встретится со сборной США.