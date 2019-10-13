Российские волейболисты проиграли Аргентине в матче Кубка мира - Советский спорт
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13 октября 2019 09:12Волейбол

Российские волейболисты проиграли Аргентине в матче Кубка мира

Мужская сборная России по волейболу проиграла команде Аргентины в матче Кубка мира в Японии со счетом 3-1 (25:23, 25:23, 21:25, 25:16).

В составе российской сборной 16 очков на счету Федора Воронкова. У аргентинцев 16 очков набрал Мартин Рамос.

После этой игры сборная России, одержав четыре победы в девяти встречах, с 12 очками расположилась на шестой строчке в турнирной таблице.

В следующей игре российская команда 14 октября встретится со сборной США.

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