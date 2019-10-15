Российские волейболисты обыграли Тунис в своем заключительном матче на Кубке мира Мужская сборная России по волейболу победила команду Туниса в своем заключительном матче на Кубке мира со счетом 3-0 (25:16, 25:16, 25:15).

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В составе россиян Ярослав Подлесных набрал 12 очков, на счету Павла Круглова 11 очков.

Российская команда одержала пять побед в 11 матчах Кубка мира и набрала 15 очков. Итоговое место сборной России на турнире определится после матча сборных Бразилии и Италии. На данный момент в активе итальянской команды 14 очков.

Напомним, что обладателем Кубка мира досрочно стала команда Бразилии, одержавшая победы во всех матчах турнира.