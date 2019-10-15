Мужская сборная России по волейболу заняла шестое место на Кубке мира Волейболисты сборной России заняли шестое место на Кубке мира, котрый проходит в эти дни в Японии.

Новости СМИ2 Российская команда одержала пять побед в 11 матчах Кубка мира и набрала 15 очков. Напомним, что обладателем Кубка мира досрочно стала команда Бразилии, одержавшая победы во всех матчах турнира. Второе место заняла команда Польши (9 побед, 28 очков), третье – сборная США (9 побед, 27 очков).