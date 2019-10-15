Мужская сборная России по волейболу заняла шестое место на Кубке мира

Российская команда одержала пять побед в 11 матчах Кубка мира и набрала 15 очков.
Напомним, что обладателем Кубка мира досрочно стала команда Бразилии, одержавшая победы во всех матчах турнира. Второе место заняла команда Польши (9 побед, 28 очков), третье – сборная США (9 побед, 27 очков).
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